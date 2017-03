'Strijd om TMG niet snel beslecht'

Gepubliceerd op | Views: 273

AMSTERDAM (AFN) - De overnamestrijd om mediabedrijf TMG is voorlopig nog niet beslecht. Dat concludeert analist Ruben Devos van KBC Securities maandag.

Mediahuis en VP hebben samen een kleine 60 procent van de aandelen. De door Mediahuis en VP gestelde drempel voor het bod van 70 procent is volgens KBC echter nog geen zekerheidje. Tegenstrever Talpa zal zijn belang van iets meer dan 21 procent waarschijnlijk verder proberen uit te breiden.

TMG bereikte afgelopen weekend een akkoord met Mediahuis en VP Exploitatie over een bod van 6 euro per aandeel. Talpa verhoogde daarop zijn bod tot 6,50 per aandeel. John de Mol van Talpa zegt op onterechte gronden van de onderhandelingstafel te zijn geweerd en dreigt bovendien naar de rechter te stappen.

KBC blijft van mening dat aandeelhouders het bod moeten accepteren en heeft een koersdoel van 6 euro voor het aandeel. TMG stond omstreeks 9.20 uur 1,7 procent hoger op 6,46 euro.