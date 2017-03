Veel overnamenieuws op beurzen Europa

Gepubliceerd op | Views: 598 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De beurzen in Europa zijn maandag lager geopend. Beleggers op het Damrak verwerkten cijfers van Corbion en nieuwe ontwikkelingen in de overnamestrijd rond Telegraaf Media Groep (TMG). Elders in Europa was er groot overnamenieuws in de autobranche en in de financiële sector.

De Amsterdamse AEX-index noteerde in het eerste handelsuur 0,9 procent lager op 501,48 punten. De MidKap zakte 0,7 procent tot 726,99 punten. Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 0,8 procent in.

Producent van voedingsingrediënten Corbion boekte afgelopen jaar een hogere winst, ondanks een licht afnemende omzet. Het bedrijf wil de aandeelhouders mee laten profiteren door middel van een extra winstuitkering, bovenop het gewone dividend. Ook gaat Corbion voor 25 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Het aandeel Corbion was desondanks de grootste daler in de MidKap, met een min van 4,5 procent.

TMG

TMG steeg bij de kleine fondsen 2,2 procent tot 6,49 euro. Zondag werd bekend dat TMG een principeakkoord heeft gesloten met het Belgische Mediahuis en grootaandeelhouder VP Exploitatie over een overname. Talpa, het bedrijf van John de Mol, kwam daarop echter met een hoger overnamebod van 6,50 euro voor TMG op de proppen.

In Parijs won PSA Peugeot Citroën bijna 3 procent. Het Franse autoconcern heeft overeenstemming bereikt met General Motors (GM) over een overname van Opel en het Britse zustermerk Vauxhall, plus de Europese financiële tak van GM, in een deal ter waarde van 2,2 miljard euro.

Olie

In Londen sprong vermogensbeheerder Aberdeen Asset Management 5,7 procent omhoog. Aberdeen wordt voor omgerekend 4,4 miljard euro overgenomen door verzekeraar Standard Life (plus 7 procent). Door die transactie ontstaat een van de grootste vermogensbeheerders van Europa.

Op de beurs in Frankfurt dook Deutsche Bank ruim 5 procent in het rood. De grootste bank van Duitsland wil 8 miljard euro aan nieuw kapitaal ophalen.

De euro noteerde 1,0630 dollar, tegen 1,0550 dollar aan het einde van de Europese handel vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,8 procent tot 52,89 dollar en Brent daalde ook 0,8 procent, tot 55,47 dollar per vat.