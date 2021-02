'Pauze in gesprekken met Hyundai over Apple Car'

Nou, appletje moet maar vlug door de zure appel heen bijten en de samenwerking met het super topmerk kia in volle gang zetten, daar zullen ze never nooit niet spijt van krijgen, het picantootje doet al meer dan 8 jaar trouwe dienst, zonder ooit 1 verkeerde tik gegeven te hebben en denk er om dat hij het geregeld loodzwaar heeft met de voortgaande Dalm missie!!

Over Dalm gesproken,het is daar zo schoon, dat je van de vloer kunt eten, zelfs buiten is bijna geen stukje ijzer te vinden, alles is omgezet in blinkende knaken,bij de huidige oudijzerprijzen!!

Vanmorgen een heel droevig verhaal in het AD, een vader, waar van de dochters s'zomers niet eens mochten zwemmen,te wulps, heeft zich over een periode van 30 jaar aan ten minste 6 dochters vergrepen, er werd gezegd; wat loopt de boel in dat hele grote gezin toch altijd op rolletjes!,hoe kan je je toch vergissen, mijn super ouwe maat;ome Kees zei altijd;ome Jan eigen vlees trekt niet, maar daar had hij helaas toch geen gelijk in!!

Ook een mooi verhaal; via een huawey telefoon kwam er een prachtige gedigitaliseerde film mijn computer binnen, van de winter van 1991, mijn zoon die hem doorstuurde zie je achter mij op de slee zitten,terwijl ik op het kanaal schaats, ontroerend mooi zo'n oude film van wijlen broer Johan, een vrijgezel. die graag ons gezin filmde!! zal het van het jaar weer mogelijk worden om op het kanaal te schaatsen? als je de weerprofeten moet geloven wel!!

Op het beursje begeven we ons niet graag op glad ijs, wij kiezen voor de kanshebbers,.die met mooie degelijke cijfers komen, aan hun mooie dividend kan je zien dat hun cijfers kloppen en geen gebakken lucht zijn!!

Asmi trok de slee bij mij en zijn grote broer asml trok ook stevig aan het touw;+6,01 en 4,68%,besi had een beetje corona, die was kortademiger en kwam niet verder dan+2,68%

Het beurs spaarpotje post nl ging gisteren als een spoetnik de lucht in, maar dat ouwe dametje kreeg al gauw hoogtevrees,de helft van de winst ging naar de filistijnen,nu ja, op weekbasis toch nog altijd 2,41% winst,ik teken er voor als dit elke week gebeurd!!

Shelletje leed maar een klein verliesje van 21 miljard euro, verschenen jaar,ik verdien zo'n bedragje ook niet iedere week!!,maar wonder boven wonder pluste hij toch nog1,58%, als je de prijzen bij de benzine pompen gadeslaat, weet je dat dat muizen verliesje spoedig als sneeuw voor de zon zal verdwijnen, die prijzen rijzen namelijk de pan uit!!

Aperam rommelt een beetje met pas op de [hoge] plaats, gezien de giga voortschrijdende elektrifisering van het autopark, zal de vraag naar rvs mega blijven,ik denk dat de gang er wel weer in zal komen,temeer omdat bij Dalm rvs all thime high staat en aperam een heel prettig dividend spaarpotje is, van de maand krijgen we weer een valentijn kadootje van hen,zij belonen hun geliefde aandeelhouders elk kw met een leuk zakcentje; dat moest voor alle aandelen verplicht worden!!

Vandaag de overschot van de vorige oogst goed beveiligen tegen koning winter!!

Morgen, als het mogelijk is fysiek heerlijk warmte vinden bij dat heerlijk warme WOORD, de zekerste weg naar het altijd vreugdevolle Paradijs!

Mijn week resultaat poetste het grote verlies van vorige week ruimschoots weg, dus ga ik gewoon weer voor zo'n zelfde komende week!!SJALOOM!!!