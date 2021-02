VS steunen nu wel benoeming Nigeriaanse tot hoofd WTO

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten hebben formeel hun steun uitgesproken voor de Nigeriaanse Ngozi Okonjo-Iweala als hoofd van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Daarmee is de laatste horde genomen voor haar benoeming voor de topfunctie.

Onder voormalig president Donald Trump zorgden de VS nog voor problemen in de zoektocht naar een nieuwe baas voor de internationale scheidsrechter voor handelsgeschillen. Terwijl Okonjo-Iweala brede steun genoot bij WTO-leden, blokkeerde het Witte Huis haar benoeming omdat de voorkeur uitging naar de andere overgebleven kandidate, de Zuid-Koreaanse Yoo Myung-hee.

Yoo trok zich vrijdag al terug als kandidaat. Naar verwachting organiseert de voorzitter van de algemene raad van de WTO binnenkort een vergadering waarmee leden Okonjo-Iweala's benoeming bekrachtigen. De WTO kan pas een nieuwe baas benoemen als alle 164 leden het eens zijn geworden over de beste kandidaat.

De nieuwe handelsgezant van de regering-Biden gaf aan "uit te kijken naar de samenwerking met een nieuwe directeur-generaal voor de WTO om noodzakelijke hervormingen door te voeren". Bidens voorganger Trump was juist een fel tegenstander van de organisatie, omdat die de Amerikaanse handelsbelangen te veel zou schaden. Het stak hem met name dat de organisatie zijn handelsmaatregelen tegen China niet steunde.

De VS zaten de WTO onder Trump onder andere dwars door geen nieuwe leden meer te benoemen voor de hoogste geschillenraad van de organisatie. Deze raad, die het laatste woord heeft over handelsconflicten die de WTO behandelt, had daardoor te weinig leden om nog uitspraken te kunnen doen.

Okonjo-Iweale was eerder minister van Financiën en van Buitenlandse Zaken in haar geboorteland Nigeria. Ze maakte ook carrière als ontwikkelingseconoom en leidinggevende voor de Wereldbank.