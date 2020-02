ArcelorMittal helpt AEX vooruit

Gepubliceerd op | Views: 828 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden donderdag halverwege de middag nog altijd duidelijk hoger. Het besluit van China om de importheffingen op sommige Amerikaanse goederen te halveren zorgde voor een positieve stemming. In Amsterdam viel ArcelorMittal op. Het staalbedrijf maakte een koerssprong na beter dan verwachte cijfers. Ook ING ging omhoog na een handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de opening op Wall Street 0,7 procent hoger op 617,54 punten. De MidKap werd 0,3 procent hoger gezet op 964,03 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 0,6 procent aan.

ArcelorMittal steeg 10,8 procent en stond daarmee ruim bovenaan bij de hoofdfondsen in Amsterdam. Volgens analisten overtroffen de kwartaalcijfers van de staalmaker de verwachtingen. Ook is 's werelds grootste staalproducent voor dit jaar optimistischer over de staalvraag in zijn belangrijkste markten.

ING

ING dikte 2,1 procent aan. De bank noteerde een flinke daling van de kwartaalwinst omdat veel extra kosten werden gemaakt om witwassen tegen te gaan. Ook was er een boete in Italië in verband met gebreken in het antiwitwasbeleid. De bank wist wel weerstand te bieden aan het ongunstige renteklimaat.

In de MidKap zakte financieel dienstverlener Intertrust 0,7 procent na een daling van de winstmarge in het vierde kwartaal. Verlichtingsfabrikant Signify leverde 3,3 procent in na cijfers van branchegenoot Osram Licht. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM won 0,4 procent. KLM schort de vluchten naar Peking en Shanghai een maand langer op vanwege het nieuwe coronavirus, tot half maart. Naar andere steden wordt tot zeker eind maart niet meer gevlogen.

Deutsche Bank

Deutsche Bank steeg 11,5 procent in Frankfurt na een investering van de Amerikaanse vermogensbeheerder Capital Group. Die maakte bekend een belang van 3,1 procent in de grootste bank van Duitsland te hebben genomen. De Italiaanse bank UniCredit, die ook met cijfers kwam, steeg haast 8 procent in Milaan. Nokia klom 1 procent in Helsinki. De Finse fabrikant van netwerkapparatuur voerde afgelopen kwartaal zijn winstgevendheid aanzienlijk op.

De euro was 1,0998 dollar waard tegen 1,1003 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 50,48 dollar. Brentolie werd 1,5 procent goedkoper op 54,50 dollar per vat.