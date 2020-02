Fiat Chrysler sluit jaar af met recordwinst in Noord-Amerika

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: autoindustrie, Verenigde Staten

LONDEN (AFN) - De Italiaans-Amerikaanse autoproducent Fiat Chrysler Automobiles deed vorig jaar goede zaken in Noord- en Zuid-Amerika. In Noord-Amerika behaalde het bedrijf een recordwinst. Vooral auto's van de merken Jeep en Ram verkochten hier goed.

Ram introduceerde drie nieuwe pick-ups en daardoor schoten de verkopen omhoog in de Verenigde Staten. Ook de Jeep Gladiator viel in de smaak. Dat resulteerde in een aangepaste brutowinst van 6,7 miljard euro in Noord-Amerika. Fiat Chrysler had last van zwakke marktomstandigheden in Argentinië en andere landen in Latijns-Amerika, maar dit werd gecompenseerd door goede resultaten in Brazilië.

Door de goede resultaten in Noord- en Zuid-Amerika kon Fiat Chrysler grotendeels compenseren voor een daling van de omzet in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De totale omzet van het bedrijf zakte met 2 procent naar 108 miljard euro.