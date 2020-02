Arbeidsproductiviteit VS in de lift

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De arbeidsproductiviteit in de Verenigde Staten, exclusief de landbouwsector, is in het het vierde kwartaal met 1,4 procent gestegen. Dat blijkt uit een voorlopig cijfer van het Amerikaanse ministerie van Arbeid.

Economen rekenden in doorsnee op een stijging met 1,6 procent. In het derde kwartaal nam de productiviteit met 0,2 procent af.

De arbeidskosten per eenheid product gingen in het afgelopen kwartaal met 1,4 procent omhoog.