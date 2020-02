Philip Morris heeft vertrouwen in alternatief voor sigaret

Gepubliceerd op | Views: 479 | Onderwerpen: tabak

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Tabaksfabrikant Philip Morris denkt dit jaar zijn winst met een vijfde op te kunnen voeren dankzij de toenemende populariteit van zijn sigarettenvervanger IQOS. De onderneming wees daarbij naar de uitstekende verkoopprestaties in het afgelopen kwartaal. Dat was een geruststellende ontwikkeling voor de Amerikanen die kampen met een tanende vraag naar traditionele sigaretten.

Meer rokers van traditionele sigaretten zullen volgens volgens Philip Morris overstappen naar IQOS-apparaten, die tabak verhitten in plaats van verbranden. Dit jaar verkocht het concern 60 miljard tabakssticks voor IQOS. In het vierde kwartaal liepen de opbrengsten bij die sigarettenvervanger met 40 procent op ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Bij andere fabrikanten van e-sigaretten gaan de zaken lang niet zo goed. Branchegenoot Imperial Brands kwam onlangs met een omzetwaarschuwing voor zijn alternatieve rookwaar.

Philip Morris denkt daarnaast dit jaar zijn marktaandeel op de gewone sigarettenmarkt vast te kunnen houden. Momenteel heeft de Amerikaanse tabaksgigant bijna een derde van de internationale markt in handen.