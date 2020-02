Deutsche Bank beleeft grootste koerssprong sinds 2016

Gepubliceerd op | Views: 2.496

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Het aandeel Deutsche Bank beleefde op de beurs in Frankfurt zijn grootste koerssprong sinds april 2016. Het aandeel profiteerde van de investering van de Amerikaanse vermogensbeheerder Capital Group. Die maakte bekend een belang van 3,1 procent in de grootste bank van Duitsland te hebben genomen. Het aandeel Deutsche Bank won donderdag tussentijds dik 9 procent.

Capital is met zijn investering in een klap de op twee na grootste aandeelhouder van Deutsche Bank. Marktkenners zien de investering van de Amerikanen als een steun in de rug voor de koers van topman Christian Sewing, die een omvangrijke reorganisatie doorvoert.

De bank verkeerde al lange tijd in zwaar weer, met onder meer een gedaalde beurskoers, hoge boetes voor misstanden uit het verleden en grote ingrepen bij het personeelsbestand. Eerder zag Deutsche Bank ook een fusie met Commerzbank mislukken.