OSLO (AFN/RTR) - Luchtvaartmaatschappij Norwegian Air heeft in januari veel routes geschrapt in een poging om de winstgevendheid een boost te geven. Het aantal beschikbare stoelen nam volgens nieuwe maandcijfers met bijna een derde af vergeleken met een jaar eerder. Dat was een sterkere daling dan waar kenners in doorsnee op rekenden.

De Noorse prijsvechter zette een streep door zijn minst rendabele routes. Om welke specifieke bestemmingen het gaat, stond niet in het bericht. Norwegian Air schrapte in september al enkele van zijn trans-Atlantische routes. Met vluchten die nog wel uitgevoerd werden, deed het bedrijf goede zaken. De maatschappij laat weten dat de inkomsten per vervoerde passagier op verschillende routes in januari met een zesde aandikten.

Norwegian Air waarschuwde afgelopen najaar al dat de capaciteit dit jaar zal afnemen. De luchtvaartmaatschappij schatte toen nog in dat er ongeveer een tiende minder aan stoelen in de verkoop zou komen. Norwegian Air worstelt onder meer met verliezen omdat zijn Boeing 737 MAX-toestellen momenteel niet mogen vliegen vanwege gebreken in de software. Dit type vliegtuig staat al bijna een jaar wereldwijd aan de grond na twee crashes relatief kort na elkaar.