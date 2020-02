'Tegenvallende prognose voor marge Intertrust'

Gepubliceerd op | Views: 486

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Financieel dienstverlener Intertrust is met een tegenvallende verwachting voor de operationele marge in 2020 gekomen. Dat meldde Bank Degroof Petercam. Op het Damrak ging het aandeel Intertrust omlaag na de cijfers.

Intertrust mikt voor dit jaar op een aangepaste ebita-marge van minstens 35 procent, terwijl Bank Degroof Petercam op 36,5 procent had gerekend. Wel is de omzetprognose voor dit jaar wat beter dan voorzien, aldus de bank. Het advies voor Intertrust is buy.

Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 10.35 uur een min van 2,9 procent op 16,18 euro. Daarmee was Intertrust de sterkste daler in de MidKap.