'Zwak kwartaal Marel maar positieve geluiden'

AMSTERDAM (AFN) - De fabrikant van vlees- en visverwerkende machines Marel heeft een zwak vierde kwartaal achter de rug. Dat concluderen analisten van ING na de presentatie van de cijfers door het bedrijf. In een toelichting op de resultaten kwam de IJslandse onderneming daarentegen met optimistische geluiden.

Marel zag op een gestegen omzet de operationele winstmarges (ebit-marges) voor zijn divisies voor kip, vlees en vis dalen. De zwakke prestaties waren volgens ING geen verrassing, want in een handelsupdate twee weken geleden waarschuwden de IJslanders al voor verminderde winstgevendheid.

Analisten van ING stippen verder aan dat Marel positief is gestemd over het begin van 2020. Zo liet het bedrijf weten dat de tak voor de verwerking van kippenvlees sterk aan het nieuwe jaar is begonnen, dankzij een toegenomen bereidheid om te investeren bij klanten. Daarnaast zou een bezoek aan een handelsbeurs in Atlanta tot nieuwe orders hebben geleid.

Marel krijgt bij ING een buy-advies bij een koersdoel van 4,60 euro. Het aandeel stond donderdag omstreeks 10.20 uur 1,9 procent hoger op 4,35 euro.