Ahold Delhaize in toplijst KBC

Gepubliceerd op | Views: 1.096 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Supermarktconcern Ahold Delhaize is opgenomen in de zogenoemde Dynamic Top Pick-lijst van KBC Securities. Ook logistiek vastgoedfonds WDP en beursintermediair Flow Traders krijgen een plek in de lijst, maakte de Belgische bank bekend.

De komst van die drie beursfondsen gaat onder andere ten koste van chipmachinemaker ASML, die van de toplijst wordt gehaald. Ook de investeerder in zorgvastgoed Aedifica en bouwgroep CFE zijn niet langer een Dynamic Top Pick bij KBC.

Het aandeel Ahold Delhaize noteerde donderdag omstreeks 09.45 uur 0,5 procent hoger op 22,25 euro. Flow Traders steeg 0,8 procent tot 20,86 euro en WDP dikte 1 procent aan tot 26,01 euro. ASML stond 0,9 procent hoger op 279,00 euro.