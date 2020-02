'Winst ING is duidelijk lager dan verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 2.015

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - ING heeft afgelopen kwartaal duidelijk niet aan de verwachtingen van analisten voldaan. Volgens marktvorsers bij KBC Securities is het evenwel geen misser om veel zorgen over te maken. De kapitaalpositie van de bank en de grip op de kosten zien er juist goed uit, aldus KBC.

De nettowinst zakte met bijna 31 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot 880 miljoen euro. De consensus lag op 1,1 miljard euro. ING liet het in de voorbije periode onder meer liggen bij de post 'overige inkomsten'. Ook kampte de bank met extra kosten in verband met zijn inspanningen om witwassen tegen te gaan.

Maar wat betreft de rente-inkomsten gingen de resultaten juist omhoog. Juist op dat vlak liggen banken de laatste tijd onder een vergrootglas. De sector gaat door een lastige periode vanwege de extreem lage rentes. KBC handhaaft zijn koopadvies met een koersdoel van 13,30 euro. De analisten zien ING als een van hun 'top picks' in de Benelux voor 2020.

Nog weinig vooruitgang

Ook Jefferies vindt de winst van ING tegenvallen. Een analist van Jefferies stelt dat de bank nog weinig vooruitgang laat zien met zijn kostenbesparingsprogramma. Commercieel ging het volgens haar wel goed met ING. Niet alleen de rente-inkomsten maar ook de baten uit commissies zagen er goed uit, aldus de marktvorser. Jefferies heeft een koopadvies, met een koersdoel van 13,50 euro.

Het aandeel ING steeg donderdag in het eerste handelsuur 1,5 procent naar 10,45 euro. Bij opening was de bank nog even de sterkste daler in de Amsterdamse AEX-index.