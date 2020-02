Italiaanse bank UniCredit lijdt kwartaalverlies

Gepubliceerd op | Views: 247 | Onderwerpen: Italië

MILAAN (AFN) - De Italiaanse bank UniCredit heeft in het vierde kwartaal een nettoverlies geleden. Het financiële concern had te maken met hoge eenmalige kosten. Die hebben te maken hebben met het ineenschuiven van Oostenrijkse en Duitse activiteiten en een recente strategiewijziging.

Over de laatste drie maanden van 2019 leed de grootste bank van Italië een verlies van 835 miljoen euro, tegenover een winst van bijna 2 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. UniCredit verhoogde onder andere zijn voorzieningen voor leningen die mogelijk niet worden afbetaald met ruim 1 miljard euro. Volgens de bank is die stap het gevolg van een nieuwe strategie waarbij de onderneming uit niet-kernactiviteiten stapt.

UniCredit wist in het vierde kwartaal de omzet op te voeren. Dat was vooral te danken aan hogere commissies voor dienstverlening en meer inkomsten uit effectenhandel. Die compenseerden ruimschoots voor een daling van de nettorentebaten. Al met al stegen de opbrengsten in de verslagperiode met 3,4 procent tot 4,9 miljard euro.