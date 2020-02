Oliereus Total houdt winst op peil

Gepubliceerd op | Views: 273

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse olie- en gasconcern Total heeft zijn winst in het vierde kwartaal van vorig jaar stabiel kunnen houden, ondanks de lagere prijzen voor olie en gas. Daarmee presteerde de branchegenoot van Shell beter dan analisten in doorsnee hadden voorzien.

De aangepaste nettowinst kwam net als een jaar eerder uit op ongeveer 3,2 miljard dollar, waar analisten in doorsnee hadden gerekend op 2,7 miljard dollar. Voor het nieuwe jaar blijft Total bovendien optimistisch. Het concern verwacht zijn productie op eigen kracht met 2 procent op te krikken. Ook denkt Total de kasstroom te kunnen verbeteren, het dividend verder op te schroeven en voor 2 miljard dollar aan aandelen in te kopen. Dat laatste is onderdeel van een eerder aangekondigd aandeleninkoopprogramma ter waarde van 5 miljard dollar.

Total behoort tot de grootste oliebedrijven ter wereld. Branchegenoten Chevron, ExxonMobil en Shell stelden beleggers vorige week nog teleur met hun resultaten. Het Britse BP overtuigde eerder deze week wel. Volgens de vertrekkende topman van BP ging het operationeel nog steeds goed met het bedrijf en hij schroefde zoals beloofd het dividend op.