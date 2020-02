Sanofi maakt winstsprong door sterke verkopen eczeemmedicijn

Gepubliceerd op | Views: 428

PARIJS (AFN) - De Franse farmaceut Sanofi heeft in het vierde kwartaal meer winst en omzet geboekt, vooral door aanhoudende sterke verkopen van zijn eczeemmedicijn en vaccinatiemiddelen.

De omzet kwam uit op 9,6 miljard euro, een stijging van bijna 7 procent in vergelijking met een jaar eerder. De verkoop van het eczeemmiddel Dupixent schoot in het afgelopen kwartaal met 135 procent omhoog tot 679 miljoen euro.

De nettowinst ging in het vierde kwartaal met ruim 18 procent omhoog tot 1,68 miljard euro. Dat is boven de verwachtingen van analisten. Het concern voorziet dat de winst per aandeel in heel 2020 met ongeveer 5 procent toeneemt.