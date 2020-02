Consortium koopt PostNL-dochter Spotta

Gepubliceerd op | Views: 965

DEN HAAG (AFN) - Arcis, een consortium van drie partijen uit de printwereld, neemt PostNL-dochter Spotta over. PostNL zegt door de verkoop zich beter te kunnen richten op de eigen kern-activiteiten. De transactie wordt naar verwachting nog deze maand afgerond. Financiële details werden niet naar buiten gebracht.

Spotta is een bezorger van folderpakketten. Volgens PostNL komt het onderdeel bij Arcis in goede handen. De printbedrijven hebben volgens PostNL voldoende middelen om in Spotta te investeren. Daarmee wordt ook een toekomstperspectief geboden aan het personeel van Spotta. Het merk Spotta blijft overigens bestaan.