Curetis sluit distributieovereenkomst voor Vietnam

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnologiebedrijf Curetis heeft een overeenkomst gesloten over de verkoop van zijn Unyvero in Vietnam. De leverancier van medische instrumenten Quaphaco krijgt de exclusieve verkooprechten op het apparaat in het Zuidoost-Aziatische land.

Quaphaco is dankzij de deal de exclusieve verkoper van de Unyvero A50 en cartridges die worden gebruikt voor de diagnose van ernstige infecties bij patiënten in het ziekenhuis. De distributeur heeft op zijn beurt toegezegd een minimumaantal Unyvero-apparaten te kopen. Dat minimum is over de driejarige looptijd van de overeenkomst goed voor 1,9 miljoen euro aan omzet voor Curetis.