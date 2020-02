Software-tak stuwt winstgevendheid Nokia

Gepubliceerd op | Views: 787

ESPOO (AFN) - De Finse fabrikant van netwerkapparatuur Nokia heeft in het afgelopen kwartaal zijn winstgevendheid aanzienlijk opgevoerd. De verbetering merkte het concern met name in zijn divisie die software verkoopt. Topman Rajeev Suri vindt het vierde kwartaal een goede afsluiting van een "uitdagend jaar". Het bedrijf kwam in oktober met een winstalarm en is bezig met een kostenbesparingsprogramma.

Nokia wist zijn winstmarge op te voeren tot ruim 11 procent, vergeleken met 8 procent in het laatste kwartaal van 2018. Bij de software-tak kwam de winstmarge uit op bijna 35 procent. Ook bij de netwerkendivisie gingen de zaken goed. Daar steeg de brutowinst op jaarbasis met een derde. Al met al bedroeg de winst in het laatste kwartaal van vorig jaar 563 miljoen euro. Dat was een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar daarvoor.

In het lopende jaar verwacht Nokia een winstmarge rond 9,5 procent in de boeken te zetten. Dat kan nog altijd 1,5 procentpunt hoger of lager uitvallen, waarschuwt de onderneming.