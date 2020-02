China halveert deel importheffingen tegen VS

Gepubliceerd op | Views: 708 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

PEKING (AFN/RTR/BLOOMBERG) - China verlaagt een deel van zijn importheffingen op Amerikaanse goederen met de helft. Peking en Washington beloofden bij het ondertekenen van een gedeeltelijke handelsdeal al hun heffingen te verlagen.

Het Aziatische land voert de halvering door voor heffingen op 75 miljard dollar aan import uit de Verenigde Staten. Die verlaging gaat op 14 februari in, dezelfde dag dat de Amerikanen een deel van hun importheffingen op Chinese goederen verlagen.

China en de VS tekenden in januari een zogeheten fase 1-handelsovereenkomst. China beloofde onder andere meer Amerikaanse goederen te kopen en patenten beter te beschermen. Na de ondertekening van de overeenkomst zouden de twee economische grootmachten verder onderhandelen over het tweede deel van een overeenkomst, die een einde moet maken aan de handelsoorlog.

Peking wil gezien de verspreiding van het nieuwe coronavirus naar verluidt een beroep doen op een clausule uit het deelakkoord voor rampen. De Engelstalige Chinese krant Global Times, een staatskrant, meldt dat op basis van ingewijden.