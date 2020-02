Duitse fabrieksorders onverwacht flink lager

Gepubliceerd op | Views: 833 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De fabrieksorders in Duitsland zijn in december onverwacht flink gedaald. Volgens cijfers van het Duitse federale statistiekbureau daalden de orders met 2,1 procent op maandbasis. Economen hadden in doorsnee juist op een stijging met 0,6 procent gerekend.

In november gingen de orders voor Duitse fabrieken nog met een herziene 0,8 procent omlaag. Eerder werd voor die maand een daling gemeld van 1,3 procent. Op jaarbasis krompen de Duitse fabrieksorders in december met 8,7 procent, na een afname met een herziene 6 procent een maand eerder.

Volgens het statistiekbureau was op maandbasis sprake van een stijging van de orders in het binnenland met 1,4 procent, terwijl de orders uit het buitenland met 4,5 procent afnamen. Daarbij was een scherpe orderkrimp uit andere eurolanden te zien.

ING-econoom Carsten Brzeski sprak van opnieuw tegenvallende cijfers over de Duitse industrie. Volgens Brzeski kende de Duitse industrie in heel 2019 het slechtste jaar qua orders sinds 2008. Het is bovendien voor het eerst sinds 2002 dat de orderontvangst twee jaar op rij afneemt, aldus de econoom.