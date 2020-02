Nikkei fors hoger na tarievenverlaging China

Gepubliceerd op | Views: 871

TOKIO (AFN) - De Japanse effectenbeurs is donderdag fors hoger geëindigd. De aankondiging van China om vanaf 14 februari de importtarieven op 75 miljard dollar aan Amerikaanse goederen te halveren zorgde voor optimisme bij beleggers. Mediaberichten over een mogelijke doorbraak in de ontwikkeling van een medicijn tegen het nieuwe coronavirus boden eveneens steun aan de beurshandel. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaarde echter dat er nog geen effectieve behandelingen zijn tegen het virus.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot met een winst van 2,4 procent op 23.873,59 punten. Een verdere daling van de Japanse yen zorgde voor flinke koerswinsten bij de belangrijke Japanse exportbedrijven. Automaker Toyota klom 2,6 procent na een verhoging van de winstverwachting. Pan Pacific International Holdings maakte een koerssprong van 18 procent. Het moederbedrijf van retailketen Don Quijote schroefde zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar op. Z Holdings steeg 6 procent dankzij beter dan verwachte resultaten van het internetbedrijf.

De Chinese beurzen gingen eveneens vooruit. De beursgraadmeter in Shanghai dikte tussentijds 1,8 procent aan en de Hang Seng-index in Hongkong kreeg er 2,8 procent bij. Peking zal de tarieven op sommige Amerikaanse producten verlagen van 10 naar 5 procent en van 5 naar 2,5 procent. Het Chinese ministerie van Financiën verklaarde te willen toewerken naar een handelsrelatie met Washington waarin helemaal geen invoertarieven meer worden gehanteerd. De Kospi in Seoul won 2,7 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde 1,1 procent hoger.