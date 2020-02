GoPro doet goede zaken met nieuwe actiecamera's

Gepubliceerd op | Views: 287

SAN MATEO (AFN/BLOOMBERG) - Actiecameramaker GoPro heeft afgelopen kwartaal zowel de omzet als de winst stevig opgekrikt. Het Amerikaanse bedrijf profiteerde van een succesvolle lancering van twee nieuwe modellen.

De opbrengsten stegen op jaarbasis met 40 procent tot ruim 528 miljoen dollar. Onder de streep bleef bijna 96 miljoen dollar over, tegen een kleine 32 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

GoPro maakt ook andere producten maar moet het vooral hebben van zijn actiecamera's. Het bedrijf heeft wel last van de opmars van steeds betere videomogelijkheden van smartphones.

De onderneming zette eerder nog het mes in de prijzen van veel producten. Ook kampte het bedrijf in de loop van het afgelopen jaar met een vertraging bij de levering van zijn nieuwste camera's. Over heel 2019 ging de omzet slechts met 4 procent omhoog en het bedrijf eindigde met een verlies van bijna 15 miljoen dollar.