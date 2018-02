Moody's zet outlook Wereldhave op negatief

Die kredietbeoordelaars spelen al jaren dubieuze spelletjes. Hun beoordelingen leiden alleen maar tot hogere toppen en lagere bodems, dus meer mogenlijkheden voor speculanten. Kijk naar Acelor Mital, 3 jaar geleden ben ik ingestapt op 8 euro, Niemand zag er nog brood in ook de Moody's verlaagde hun beoordeling keer op keer. Toen er weer muziek in de koers kwam werden alle beoordelingen weer verhoogd en vielen ze in hun spelletje over elkaar heen. Vorige week Acelor mital verkocht voor 30, ik vond het wel prima zo. Ik ga nu overwegen om in te stappen in Wereldhave.