Wall Street toont herstel na koersval

" De opmars die de aandelenmarkten vorig jaar doormaakten werd voor een groot deel gestuwd door het stimulerende beleid van centrale banken."



LOL. Wat een leugens en misleiding hier op IEX. In 2017 heeft de FED de rente al in meerdere stapjes verhoogd. Zelfs in 2016 sprak men al van een reductie van QE. Gedurende heel 2017 heeft de ECB aangegeven dat een afbouw van het stimuleringsbeleid aanstaande is.

Straks gaan we weer net zo hard omhoog als dat we de afgelopen weken naar beneden gingen. De fundamenten achter de goede cijfers van beursgenoteerde bedrijven zijn allemaal nog intact en zullen dat volgens de de berursgenoteerde bedrijven ook in 2018/2019 blijven.