Luxemburg klaagt Volkswagen aan

LUXEMBURG (AFN/DPA/BLOOMBERG) - Luxemburg heeft Volkswagen aangeklaagd vanwege het gesjoemel met de uitstoot van dieselmotoren door het Duitse autoconcern. Dat meldde het Luxemburgse transportministerie maandag.

Luxemburg beschuldigt Volkswagen van bedrog en vervalsing. De rechtszaak moet helpen de verantwoordelijken voor de emissiefraude te achterhalen. In Luxemburg zijn meer dan 31.000 auto's van het Volkswagen-concern uitgerust met software om de uitstoot te manipuleren.

Volkswagen-topman Matthias Müller had maandag een ontmoeting met EU-commissaris Vera Jourova (Justitie en consumentenzaken). Zij drong er bij Müller op aan compensatie te bieden aan klanten die zijn gedupeerd door het uitstootschandaal.

Beloning

Duitse media meldden ondertussen dat Volkswagen de beloning van de bestuursvoorzitter voortaan wil beperken tot maximaal 10 miljoen euro per jaar. Voor andere topbestuurders zouden de beloningen lager gaan uitvallen. Later deze maand vindt beraad plaats door de commissarissen van Volkswagen over deze maatregel, aldus de berichten.

Vorige week kwam nog naar buiten dat het hoofd integriteit van Volkswagen na slechts ruim een jaar werk aftrad en meer dan 12 miljoen euro aan beloning meekreeg. Dat zorgde voor kritiek op het autoconcern.