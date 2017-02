Shell wil deelneming in Denemarken verkopen

Gepubliceerd op | Views: 494 | Onderwerpen: Denemarken

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Shell is van plan zijn belang van 37 procent in het samenwerkingsverband Danish Underground Consortium (DUC) te verkopen. Dat meldde Reuters op basis van ingewijden.

Naar verluidt is met de verkoop een bedrag van 1 miljard dollar gemoeid. DUC is eigenaar van de Deense offshore-olie- en gasvelden in de Noordzee. Andere partijen in de joint venture zijn Maersk, Chevron en de overheidsinstelling Nordsøfonden.

Bank of America zou zijn ingeschakeld om de verkoop te begeleiden.