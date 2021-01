Overwegend winsten op Wall Street ondanks onrust in Washington

quote: turbootje1 schreef op 6 januari 2021 22:43:

Roze brillen blijven nog op...hoe lang nog.

Als groeiende corona-cijfers in het VK, VS en Japan en de onrusten in Washington niets triggeren in de markt, dan lijkt het me een goed moment om dit een bubbel te noemen. Maar wanneer barst de bubbel dan?