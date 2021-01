Overwegend winsten op Wall Street ondanks onrust in Washington

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag overwegend met winsten de handel uitgegaan, ondanks de onrust in Washington. Beleggers op Wall Street lieten zich niet van de wijs brengen door de bestorming van het Capitool door boze Trump-aanhangers. Voor hen was het waardevoller dat de Democraten de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in Georgia gewonnen lijken te hebben, wat het voor aankomend president Joe Biden veel gemakkelijker maakt om zijn beleid uit te voeren.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent in de plus op 30.829,40 punten en de breed samengestelde S&P 500 won 0,6 procent tot 3748,14 punten. Tegen het einde van de sessie liepen de winsten wel wat terug. Alleen techgraadmeter Nasdaq leverde in, met een min van 0,6 procent tot 12.740,79 punten.

De Democraten willen verder gaan in het toezicht op grote techbedrijven dan Republikeinen op het vlak van privacy en marktregulering. Vandaar dat techfondsen omlaag gingen door het nieuws over Georgia. Facebook, Google-moeder Alphabet, Amazon en Apple zakten tot circa 3 procent.

Tencent

Daarnaast leverden het Chinese internetbedrijf Tencent en webwinkelconcern Alibaba tot meer dan 5 procent in, omdat de regering-Trump zou overwegen de twee op een zwarte lijst te zetten. Diverse Amerikaanse media meldden op basis van ingewijden dat er gedacht wordt aan een toevoeging van de twee aan de lijst van de Chinese bedrijven die eigendom zijn of gecontroleerd worden door het Chinese leger. Als dat gebeurt zouden Amerikanen geen geld meer mogen beleggen in de bekende bedrijven.

Aandelen die doorgaans sterk meebewegen op economische voor- of tegenspoed, stonden duidelijk in de plus. Biden zou zonder noemenswaardige tegenwerking in de Senaat gemakkelijker omvangrijke coronasteunpakketten kunnen optuigen. Grote banken als Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup en JPMorgan Chase stegen tot zo'n 7 procent. Daarbij speelt mogelijk ook mee dat het rendement op Amerikaanse staatsschulden oploopt door de verwachte hogere overheidsuitgaven, wat goed is voor het verdienmodel van kredietverstrekkers.

Moderna

Moderna ging verder ongeveer 6,5 procent vooruit. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gaf zijn goedkeuring voor het coronavaccin van de farmaceut, waarvan de Europese Unie 160 miljoen doses heeft besteld.

De euro was 1,2325 dollar waard, tegen 1,2290 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 50,47 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 54,13 dollar per vat.