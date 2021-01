Amsterdams initiatief voor lokale ondernemers in Brabantse handen

AMSTERDAM (ANP) - Het Amsterdamse 'corona-initiatief' SupportYourLocals om lokale ondernemers met de verkoop van lokale producten een steuntje in de rug te bieden, komt in Brabantse handen. Maaltijdboxenbedrijf Boerschappen uit Breda neemt per direct alle activiteiten over van SupportYourLocals.

Volgens Boerschappen-oprichter Stijn Markusse spannen beide partijen zich in om lokale producten van de boer en andere producenten bij mensen thuis aan de man te brengen. "Maar voor zo'n initiatief is dat best lastig vol te houden. Je moet bijvoorbeeld telkens weer nieuwe maaltijdboxen samenstellen. En dat is wat wij bij Boerschappen al sinds 2014 doen."

Door de overname krijgt Boerschappen er duizenden klanten bij in de omgeving van de hoofdstad. Zelf telt het bedrijf inmiddels zo'n tienduizend klanten, al bestellen die niet allemaal elke week boxen. Sinds de virusuitbraak is de markt voor maaltijdboxen flink gegroeid. Bij Boerschappen werken momenteel meer dan vijftig mensen om alles te regelen, terwijl SupportYourLocals het vooral moest hebben van personeel van aangesloten ondernemers.

Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht. Boerschappen blijft ook in de toekomst samenwerken met de bestaande Amsterdamse leveranciers als worstmakerij Brandt & Levie, Boeren van Amstel en restaurant Instock. Het doel is om producten van de lokale makers steeds vaker op het aanrecht van de Amsterdamse consument terecht te laten komen. "Deze overname is de eerste stap om ook buiten Noord-Brabant ‘het nieuwe lokaal’ écht waar te maken. De komende jaren gaat Boerschappen veel investeren, zodat ook de rest van Nederland steeds lokaler kan gaan eten.’’