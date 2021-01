'Italië wil veel slechte leningen overnemen van UniCredit'

Uitsmeren is het toverwoord, hoe groot de bedragen ook zijn, de EU zal het uiteindelijk compleet absorberen.



Er zitten ook veel leningen tussen uit de vorige banken crisis, bedrijven die al lang en hemelsbreed failliet zijn waar echt niets meer te halen valt bleven op de balans staan omdat het prettiger oogde.



Het persbericht is zo abstract opgezet dat het lachwekkend wegleest.



Er ontstaat een nieuwe, gezonde bank met degelijke klanten zoals wij dat graag zien.



We leven nu in een tijd dat we op bovenstaande berichten verder omhoog gaan, vooral de banken natuurlijk, alles wordt immers gladgestreken, de markt ziet het graag gebeuren.



De macht van de ECB is niet te breken, niet door pensioenfondsen, niet door banken, niet door vermogensbeheerders, niets of niemand kan deze club tegenhouden, waanzin als beleid is de trend!