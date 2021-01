Opnieuw negatieve inflatie in Duitsland

WIESBADEN (ANP/BLOOMBERG) - De inflatie in Duitsland is in december voor de vijfde maand op rij negatief. Het gemiddelde prijspeil daalde ten opzichte van een jaar eerder met 0,7 procent, meldde het Duitse federale statistiekniveau. Het gaat om het laagste inflatieniveau in meer dan een decennium.

De negatieve inflatie wordt voor een groot deel veroorzaakt door een tijdelijke btw-verlaging die de Duitse overheid invoerde als steunmaatregel tegen de coronacrisis. Econoom Carsten Brzeski van ING gaat er daarom van uit dat december de laatste maand zal zijn met dalende prijzen, omdat de btw-verlaging binnenkort ten einde loopt. Een andere oorzaak voor de negatieve inflatie, de dalende energieprijzen door lage olieprijzen, ebt bovendien ook weg.

In Frankrijk viel de inflatie ook terug. Het prijspeil steeg niet, maar daalde ook niet. In november bedroeg de Franse inflatie nog 0,2 procent op jaarbasis.