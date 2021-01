Beroepsverbod bankmedewerker voor overtreden bankierseed

AMSTERDAM (ANP) - Een voormalig bankmedewerker mag anderhalf jaar niet in de bancaire sector werken omdat hij een beroepsverbod heeft gekregen wegens overtreding van de bankierseed. Dat meldt de Stichting Tuchtrecht Banken in een uitspraak van de Tuchtcommissie, die klachten over bankmedewerkers behandelt.

De man keerde bijna 25.000 euro aan onterechte vergoedingen uit aan zijn vriendin en andere bekenden. De bank ontsloeg hem op staande voet. Volgens de Tuchtcommissie misbruikte hij zijn bevoegdheden om anderen en zichzelf te verrijken. In het banksysteem vermeldde hij onjuiste omschrijvingen, om de werkelijke reden van de overboekingen te verdoezelen. De commissie verwijt hem dat hij geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen.

De Tuchtcommissie berispt ook een medewerker die zelf een fraudeonderzoek startte naar aanleiding van informatie die hij op een verjaardagsfeestje kreeg. Vervolgens deelde hij vertrouwelijke informatie met de tipgever. De medewerker heeft gehandeld in strijd met de gedragsregels. Er wordt afgezien van een beroepsverbod, want de man zou vooral gedreven worden door een sterke wens om fraude op te sporen.

Klantinformatie

Een berisping en een boete van 250 euro worden opgelegd aan een bankmedewerker die klantinformatie deelde met het bedrijf waar hij later mogelijk zou gaan werken. Dit bedrijf hield zich bezig met debiteurenbeheer. Met dat bedrijf bracht hij klanten in contact nadat zijn eigen werkgever had besloten om te stoppen met dienstverlening rond debiteurenbeheer. De Tuchtcommissie ziet hierin geen belangenverstrengeling, maar verwijt de medewerker wel dat hij vertrouwelijke informatie buiten de bank bracht.

De Tuchtcommissie legt een beroepsverbod van een maand op aan een man die loog over het behalen van een verplichte opleiding. De bank ontsloeg hem op staande voet. Volgens de commissie moeten klanten erop kunnen vertrouwen dat bankmedewerkers gekwalificeerd zijn.

De bankierseed geldt voor bankmedewerkers die volgens het tuchtrecht moeten werken. Als een medewerker zich niet aan de regels houdt, kunnen banken en klanten daarvan melding maken bij de Stichting Tuchtrecht Banken. Die kan klachten voorleggen aan de onafhankelijke Tuchtcommissie.