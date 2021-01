Tienduizenden banen weg in bedrijfsleven VS

NEW YORK (ANP) - In het Amerikaanse bedrijfsleven zijn in december per saldo 123.000 banen verdwenen. Dat komt naar voren uit het maandelijkse banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Daarmee zit er een kink in het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt die werd ingezet na de klap van de coronacrisis.

In november kwamen er in het Amerikaanse bedrijfsleven nog 304.000 banen bij. De daling in de laatste maand van 2020 komt onverwacht. Economen gepeild door persbureau Bloomberg gingen in doorsnee uit van een stijging van het aantal banen in de private sector met 75.000.

De cijfers van ADP lopen vooruit op het maandelijkse banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. In die studie worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector in de Verenigde Staten meegenomen.