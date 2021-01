Britse autoverkopen op laagste niveau in bijna 30 jaar

LONDEN (ANP/AFP) - De autoverkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen jaar uitgekomen op het laagste niveau sinds 1992. De vraag naar nieuwe voertuigen stond onder druk door de coronacrisis en de aanhoudende brexitonzekerheden, zo kwam naar voren uit gegevens van handelsorganisatie SMMT.

Op jaarbasis vielen de verkopen dik 29 procent lager uit tot 1,6 miljoen voertuigen. Het omzetverlies kwam uit op omgerekend 22,6 miljard euro. Volgens SMMT moet 2020 als een "verloren jaar" voor de auto-industrie worden gezien.

Door de coronapandemie waren showrooms een groot deel van het jaar dicht. Verder eiste de onzekerheid over de toekomstige handelsrelatie met de Europese Unie sinds de brexit haar tol, aldus de organisatie. Ook deed de Britse beslissing om tegen 2030 geen nieuwe diesel- en benzineauto's meer toe te staan de verkopen geen goed.

Herstel

"Met de uitrol van de vaccins en de duidelijkheid over onze nieuwe relatie met de EU, waarover kort voor kerst een akkoord werd bereikt, moet 2021 een jaar van herstel worden", zei SMMT-topman Mike Hawes. Hij was ook positief over fabrikanten die de komende maanden recordaantallen elektrische voertuigen op de markt brengen.

De strenge Britse maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen zullen de verkopen van auto's in de eerste maanden van het nieuwe jaar nog wel in de weg zitten.