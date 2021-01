Duitse wet verplicht vrouwen in bestuur beursgenoteerde bedrijven

Tja ik denk ook dat dit niet goed is. Mijn vrouw bijv wil wel werken met haar 2 HBO opleidingen maar niet meer dan 16 uur. "Ze heeft ook haar rust nodig". En zo ken ik er velen. Niet voor niks heeft NL de laagste arbeidsparticipatie onder de vrouwen in Europa.

Moet je eens op Marktplaats een deal proberen te sluiten met een dame... er is altijd wel wat is mijn ervaring.



Een een bekende is de WhatsApp conversatie...



MANNEN organiseren BBQ op WhatsApp:



Onderwerp: BBQ



Man 1: Hé jongens, wanneer gaan we barbecueën?

Man 2: Donderdag om 20.00 uur in het huis van “Man 9”

Man 1: Oké, wat nemen we?

Man 9: Ik koop het vlees en de drankjes, dan splitsen we.

Man 5: Ok

Man 1: Ok

Man 3: Ok

Man 2: Ok

Man 4: Ok

Man 6: Ok

Man 7: Ok

Man 8: Ok

Man 10: Ok

Man 11: Ok

Man 12: Ok

Man 13: Ok

Man 14: Ok

Man 15: Ok



EINDE VAN DE CONVERSATIE



VROUWEN organiseren BBQ op WhatsApp:



Onderwerp: BBQ



Vrouw 1: Hoi allemaal, wanneer gaan we afspreken en barbecueën?

Vrouw 2: donderdag om 20 uur?

Vrouw 3: Waar?

Vrouw 2: Ik weet het niet

Vrouw 4: Waar meisjes?

Vrouw 4: Als je wilt kun je bij mij komen

Vrouw 2: Zou het niet beter zijn om naar een restaurant te gaan?

Vrouw 5: Nee, thuis is beter, dan besteden we niet zo veel en hebben meer tijd

Vrouw 2: Oké bij mij

Vrouw 3: Ok

Vrouw 5: Ok

Vrouw 4: Ok

Vrouw 6: Oké? Restaurant of thuis?

Vrouw 2: Thuis

Vrouw 7: Restaurant

Vrouw 2: Laten we dan naar het huis van vrouw 4 gaan

Vrouw 3: Oké, wat nemen we?

Vrouw 8: Weet iemand hoe je moet barbecueën?

Vrouw 2: #zinin

Vrouw 6: Wat gaan we kopen?

Vrouw 2: Laten we een lijst maken

Vrouw 8: Ok

Vrouw 4: Een beetje vlees en salade, wat denk je ervan?

Vrouw 5: Nou, ik ben op dieet, dus ik ga alleen sla en tomaten eten

Vrouw 2: Oké dan?

Vrouw 1: Ik zal een lijst maken en iedereen zegt wat ze kunnen brengen

Vrouw 2: Griekse salade

Vrouw 3: Quinoa

Vrouw 4: Worst en aardappelen

Vrouw 5: Sla, tomaat en wat groenten voor een andere salade

Vrouw 1: Oké, hoeveel?

Vrouw 6: Ik weet het niet

Vrouw 2: 5 worsten?

Vrouw 2: Wie eet worst?

Vrouw 2: Ik niet

Vrouw 5: Ik niet

Vrouw 7: Ik niet

Vrouw 3: Ik niet

Vrouw 4: Ik niet

Vrouw 8: Ik niet

Vrouw 1: Oké, dan koop ik geen worst

Vrouw 2: Maar jij, vrouw 4, waarom zei je dat je worst ging kopen als je het niet eet?

Vrouw 4: Omdat ik me in de schoenen had geplaatst van iemand die worst eet

Vrouw 1: Ok, dan geen worst

Vrouw 1: satés en steak, 1 kilo en 1 kilo, oké?

Vrouw 7: Het lijkt klein

Vrouw 1: Hoeveel dan?

Vrouw 2: Ik weet het niet

Vrouw 2: Meisjes? Wat denk je?

Vrouw 8: Ik denk dat het een halve kilo is per persoon

Vrouw 4: Hoeveel zijn we?

Vrouw 1: Ik weet het niet. Meisjes, bevestig wie er gaat

Vrouw 2: Ik

Vrouw 3: Ik

Vrouw 5: Ik

Vrouw 6: Ik

Vrouw 7: Ik

Vrouw 8: Ik

Vrouw 9: Ik

Vrouw 10: Ik

Vrouw 11: Ik

Vrouw 4: Wanneer is het?

Vrouw 2: donderdag?

Vrouw 4: Ik kan dan niet

Vrouw 2: Wat een pech, we hebben dan dus geen locatie?

Vrouw 4: Sorry meiden, de herinnering voor deze afspraak ging net

Vrouw 1: Welke andere woning is beschikbaar?

Vrouw 8: Hoeveel zijn we?

Vrouw 2: 10

Vrouw 3: Het past niet in mijn huis

Vrouw 5: Ook de mijne niet

Vrouw 6: Ook niet in de mijne

Vrouw 7: Veel minder in de mijne

Vrouw 8: Ook de mijne niet

Vrouw 9: Ook niet de mijne

Vrouw 10: In de mijne kan het ... maar ik heb stoelen nodig, kan iemand meebrengen?

Vrouw 2: Vrouw 11 heeft een stoelverhuurwinkel, die ze kan meenemen

Vrouw 5: Maar ze antwoordt niet, ze moet aan het werk zijn

Vrouw 9: Ik eet geen worst

Vrouw 2: We moeten nog een locatie vinden

Vrouw 12: Sorry meiden, ik pak net de telefoon, wat is er gebeurd?

Vrouw 2: We zijn nog op zoek naar een locatie

Vrouw 12: Kom naar mijn huis, geen stress

Vrouw 2: Ok, uitstekend

Vrouw 12: Wacht ... welke dag?

Vrouw 2: donderdag om 20.00 uur

Vrouw 12: Huummmmm dat compliceert de zaken ... kan het woensdag zijn?

Vrouw 2: Prima

Vrouw 2: Zelfde tijd?

Vrouw 2: Ja?

Vrouw 3: Ik kan

Vrouw 4: Ik kan

Vrouw 5: Ik moet Gabi naar het huis van haar grootmoeder brengen, maar ik kan later gaan nadat ze in slaap is gevallen

Vrouw 8: Oké.

Vrouw 9: Ik kan

Vrouw 6: Ik kan

Vrouw 7: Ik kan

Vrouw 11: Ik kan

Vrouw 2: Klaar, woensdag bij vrouw 12 thuis.

Vrouw 3: Ja

Vrouw 1: Meisjes, even terugkomen op de BBQ... koop ik een halve kilo per persoon?

Vrouw 8: Ja

Vrouw 1: Ok, ik zal Pieter vragen om te kopen

Vrouw 2: Ok ... en wat gaan we doen met drankjes?

Vrouw 3: Iedereen neemt wat ze drinken en dat is alles

Vrouw 9: Ik kan het niet omdat ik direct van mijn werk ga

Vrouw 6: Nou, vrouw 1 kan maar beter alles kopen en later een tikkie sturen

Vrouw 1: Meisjes, ik kan niet alles kopen, helpt iemand me een handje?

Vrouw 6: Ik zal helpen, wat drinken jullie meisjes?

Vrouw 2: Cola Zero

Vrouw 4: Water

Vrouw 5: Sapje

Vrouw 6: Spa rood

Vrouw 9: Water met een smaakje

Vrouw 3: Meisjes, kunnen we Peach Ice tea kopen?

Vrouw 8: Laten we naar een restaurant gaan meiden, dat is minder moeite

Vrouw 2: Ik denk het ook

Vrouw 4: Ik ook

Vrouw 6: Ik ook

Vrouw 7: Ik ook

Vrouw 9: Ik ook

Vrouw 11: Ik ook

Vrouw 12: Ik ook

Vrouw 1: Ahhh meiden, ik heb Pieter al gestuurd om alles te kopen, we moeten bbqen

Vrouw 2: Uhh onzin ...

Vrouw 4: Ik wil water, maar het moet Bonaqua zijn die minder natrium bevat, dan krijg ik geen opgeblazen gevoel

Vrouw 1: Meisjes, kunnen we organiseren alstublieft ?????

Vrouw 2: Ok

Vrouw 6: Ok

Vrouw 4: Ok

Vrouw 9: Ok

Vrouw 5: Ok

Vrouw 8: Ok

Vrouw 11: Ik eet ook geen worst

Vrouw 5: (stuurt een ketting) Meisjes ... deel alsjeblieft ... De hond heet BOB ... hij is gisteren verdwaald bij het station, als iedereen samenwerkt, kunnen we hem vinden en terug naar zijn baasjes brengen ... Ze moeten ziek ongerust zijn ??

Vrouw 6: Ja, arme BOB

Vrouw 9: BOB is prachtig !! Welk ras is hij?

Vrouw 5: Ik weet het niet ... heb dit op mijn yogagroep

Vrouw 2: Maar kent je de eigenaren?

Vrouw 5: Nee, maar ik had medelijden met BOB

Vrouw 1: Pieter belde me vanuit de slagerij en zei dat ze geen steaks hebben, wat moeten we dan halen?

Vrouw 2: Ik heb liever chorizo steak

Vrouw 4: Ik ook

Vrouw 1: Meisjes, we kunnen meteen beslissen want Pieter gaat me vermoorden, hij staat bij de slagerij op ons te wachten om te beslissen

Vrouw 6: Ik vind het oneerlijk dat het altijd zo gaat, het zijn altijd dezelfde die alles organiseren en niemand anders voelt zich geroepen om iets te doen

Vrouw 10: Hallo meiden, ik ben net wakker en ik heb 369 berichten in onze groep, wat is er gebeurd?

Vrouw 3: Zal ik je vertellen...