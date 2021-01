Europese dienstensector lijdt nog altijd onder coronamaatregelen

LONDEN (ANP) - Bedrijfstakken als de detailhandel, horeca, luchtvaart en toerisme hebben flink te lijden onder strenge coronamaatregelen in veel Europese landen. Volgens de Britse marktonderzoeker Markit nam de bedrijvigheid in de dienstensector in de eurozone vorige maand sterker af dan werd verwacht. De dienstensector in de eurozone kromp daarmee al vier maanden op rij.

Wel was de krimp in december aanzienlijk minder groot dan in november. Markit meldt de bedrijvigheid in de sector op basis van zijn inkoopmanagersindex. De index voor de eurolanden kwam daarbij uit op een definitieve stand van 46,4. Bij een stand boven de 50 is sprake van toenemende bedrijvigheid, daaronder van krimp. De afname nu was nog sterker dan bij een voorlopige meting was gemeld. In november werd een stand van 41,7 gemeten, wat het laagste niveau sinds mei was.

In de meeste grote Europese economieën bleek de krimp groter dan bij de bekendmaking van de voorlopige cijfers. In Italië was die neergang het sterkst, in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk deed de dienstensector het relatief goed met een minimale krimp. Spanje wist te verrassen met een veel minder sterke krimp van de bedrijvigheid dan verwacht.

De samengestelde index van diensten en industrie in het eurogebied noteerde voor december een niveau van 49,1. Dat betekent dat de economische activiteit in de eurozone vorige maand licht is afgenomen.