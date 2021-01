'Nieuw laagterecord voor hypotheekrentes'

Rente te hoog is natuurlijk onzin. Hypotheekverstrekking is één van de verdienmodellen van banken. Ik zie het echt niet gebeuren dat je geld toe krijgt op je hypotheek. De rente is enorm laag. Ondanks de hoge huizenprijzen betaal je met een koophuis slechts de helft dan wanneer je eenzelfde woning zou huren. Er wordt gezegd dat de huizenprijzen duur zijn, maar is dat wel echt zo in de huidige financiële markt? Zijn de huizen misschien wel goedkoop en is de huur gewoon torenhoog? De lage rente is het nieuwe normaal en dat blijft voorlopig zo. Rentepercentages van 20 jaar geleden gaan wij nooit meer terugzien.

Neemt natuurlijk niet weg dat het voor starters een lastige situatie is met de huidige huizenprijzen i.c.m. de maximale hypotheek. Ik zit in de luxepositie dat ik op 1 inkomen een huis hier in de regio kan kopen, maar ik snap dat niet iedereen die mogelijkheid heeft. Zeker als je ook nog geld achter de hand wil houden voor als er iets zou gebeuren.