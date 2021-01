Britse autosector verwacht extra kosten ondanks handelsakkoord

LONDEN (AFN/RTR) - De Britse auto-industrie waarschuwt voor extra kosten voor de sector, ondanks het handelsakkoord dat met de Europese Unie is gesloten. Door het vertrek van de Britten uit de interne Europese markt zal sprake zijn van extra bureaucratie en de noodzaak om ieder voertuig afzonderlijk goed te keuren in zowel de EU als Groot-Brittannië, aldus de Britse handelsorganisatie SMMT.

Kort voor kerst bereikten de EU en het Verenigd Koninkrijk na lang onderhandelen een handelsakkoord. Door het akkoord geldt een nultarief voor de autosector en geen maximum aan de handel tussen de machtsblokken, op voorwaarde dat de voertuigen een minimum aan onderdelen bevatten die uit de regio afkomstig zijn. Door het akkoord zijn grote verstoringen in de handelsstroom en een tarief van 10 procent vermeden.

Volgens de SMMT is echter geen sprake van een vrije overeenkomst. De kosten voor individuele automakers kunnen volgens de organisatie aanzienlijk zijn. Voor alle voertuigen die niet zijn bestemd voor de Britse markt, een meerderheid van de auto's, is extra papierwerk vereist.

Nieuwe voorwaarden

Automakers zullen moeten aantonen dat de voertuigen voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Zo is er een ondergrens gesteld van 55 procent eigen Britse productie, inclusief onderdelen uit de EU, voor producten om onder de vrije handel geschaard te kunnen worden. Bij elektrische auto's ligt deze drempel op 40 procent. Maar door de vele accu's die uit Azië afkomstig zijn, zal deze drempelwaarde mogelijk worden overschreden.

Het Verenigd Koninkrijk en Europa zullen de komende tien jaar inzetten op extra investeringen in bijvoorbeeld gigafabrieken voor accu's. Dit omdat er een verbod komt op conventionele voertuigen. Volgens SMMT is het opzetten van een eigen accuproductie een van de "de grote uitdagingen" waar het Verenigd Koninkrijk voor staat. Dit is volgens de organisatie nodig om te kunnen concurreren met Europa, maar ook wereldwijd.