'Beurzen wachten op uitslag verkiezingsstrijd Amerikaanse Senaat'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt woensdag hoger te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met winsten openen. Beleggers trekken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street en houden de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. Daarnaast wordt gewacht op de uitslag van de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia. Op het Damrak kwam groothandelsbedrijf Sligro met omzetcijfers.

De verkiezingen in Georgia geven de doorslag in wie het voor het zeggen krijgt in de Senaat in Washington. De stemmen zijn bijna geteld, maar het is nog niet duidelijk of de Democraten de twee senaatszetels van de Republikeinen in Georgia gaan winnen. Als de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat behouden, kunnen zij het aankomend president Joe Biden de komende vier jaar lastig maken met zijn beleid. NBC News meldt inmiddels dat de Democraat Raphael Warnock zijn Republikeinse tegenstander Kelly Loeffler heeft verslagen.

Aan het coronafront wordt in Duitsland de lockdown aangescherpt en verlengd tot in ieder geval 31 januari. Reizigers die in Duitsland arriveren uit risicogebieden moeten twee keer een coronatest ondergaan. Ook als de eerste test negatief is, wordt een quarantaine van vijf dagen verplicht. De Duitse bondskanselier Angela Merkel riep alle burgers op hun contacten tot het absolute minimum te beperken. In Nederland worden de eerste vaccinaties toegediend.

Sligro

Op het Damrak zullen de verzekeraars ASR en NN Group mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van Deutsche Bank schroefden hun aanbevelingen voor de bedrijven terug.

Groothandelsketen Sligro heeft afgelopen jaar bijna een vijfde minder omzet gedraaid door het coronavirus. Vooral de sluiting van veel horecazaken tijdens delen van het jaar zat het concern dwars. In het laatste kwartaal van 2020, toen de huidige lockdown van start ging, lag de omzet bijna een derde lager. De omzetcijfers van Sligro zijn wel beter dan waar analisten in doorsnee op hadden gerekend.

Olieprijzen

Ook Ease2Pay kwam met een handelsbericht. De parkeer- en tankapp is afgelopen jaar gegroeid, terwijl er veel minder gereden en getankt werd als gevolg van de coronacrisis. Het beursgenoteerde bedrijf laat weten dat het aantal parkeerbetalingen met de app een derde hoger lag dan in 2019 en dat het aantal betalingen voor brandstof meer dan verdubbelde.

De olieprijzen gingen licht omhoog na de sterke opmars een dag eerder, die volgde op de productieverlaging van Saudi-Arabië om de oliemarkt te stutten tegen de coronacrisis. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 50,16 dollar. Brentolie klom 0,8 procent in prijs tot 54,01 dollar per vat. De euro was 1,2319 dollar waard, tegen 1,2293 dollar een dag eerder.