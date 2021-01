Bitcoin naar nieuwe recordhoogte van 35.000 dollar

Bitcoin nu ruim 36.000 dollar(ABM FN-Dow Jones) De Bitcoin is woensdag tot ruim boven de 36.000 dollar gestegen. Dit blijkt uit data van Coinmarketcap.Dit betekent dat de Bitcoin in de afgelopen 24 uur met circa 15 procent is gestegen en in de afgelopen 7 dagen zelfs met bijna 30 procent.Zakenbank JPMorgan schreef dinsdag in een rapport dat de prijs voor Bitcoin op termijn zelfs naar 146.000 dollar kan, maar dat zal nog niet in 2021 gebeuren. Voor dit jaar rekent de bank op een prijs tussen de 50.000 en 100.000 dollar.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.