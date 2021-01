Unilever test stof uit zeewier in strijd tegen bacterielagen

LONDEN (AFN) - Was- en levensmiddelenconcern Unilever hoopt met behulp van zeewier middeltjes op de markt te brengen waarmee oppervlakten zichzelf schoonhouden. Een in de zeeplanten aanwezige organische verbinding zou bijvoorbeeld briefgeld, je gebit of keukens helpen beschermen tegen schimmels of bacteriën. Nu wil het bedrijf achter merken als Cif, Glorix en Robijn experimenteren met het middel in zijn huishoudelijke artikelen.

Unilever onderzoekt al tien jaar lang een verbinding van stoffen die voorkomt in zeewier en voorkomt dat de planten onder lagen bacteriële plak of schimmels komen te zitten. Met investeerder Innova Partnerships, waarmee Unilever het bedrijfje Penrhos Bio heeft opgericht, maakte het concern die in de natuur aanwezige verbinding na en noemde dit Lactam.

De kern van de werking van de stof zit erin dat het communicatiesystemen tussen micro-organismen te verstoort, zodat die geen zogeheten biofilms kunnen vormen. Biofilms zijn lagen micro-organismen die op allerhande oppervlakte kunnen voorkomen, met tandplak als een bekend voorbeeld.

Toepassingen

De toepassingen van Lactam zijn volgens Unilever talrijk. Zo zou de toepassing van de stof op kleding de vorming van laagjes schimmels of bacteriën kunnen tegengaan, wat geurtjes of vieze verkleuringen verhelpt. Daarnaast kan briefgeld schoon blijven met behulp van de stof, maar bijvoorbeeld ook medische hulpmiddelen. Volgens Unilever spelen biofilms een rol bij naar schatting 80 procent van alle infecties bij mensen.

"We zien dat deze technologie veel kan betekenen voor sectoren buiten de portefeuille van Unilever", aldus hoofd voor onderzoek en technologie Jonathan Hague van Unilever. "Via Penrhos Bio willen we met andere sectoren samenwerken die van deze oplossing kunnen profiteren."

"We hebben deze stof met succes nagemaakt in het lab. Nu staan we klaar om dit te testen de schoonmaakmiddelen van Unilever", aldus onderzoeksleider Neil Parry.