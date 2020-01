Xerox regelt lening voor financieren HP-deal

Gepubliceerd op | Views: 387

NORWALK (AFN/BLOOMBERG) - Kopieermachinefabrikant Xerox heeft bij banken een lening afgesloten ter waarde van 24 miljard dollar. Deze is bedoeld voor het financieren van zijn plan om computer- en printermaker HP over te nemen. Het gaat om een van de grootste overbruggingskredieten ooit in de technologiesector.

Of de transactie doorgaat valt overigens nog te bezien. HP heeft vorig jaar een ongevraagd bod van Xerox ter waarde van in totaal zo'n 33 miljard dollar afgewezen. Xerox besloot daarop om de aandeelhouders van HP direct te gaan benaderen. Als de deal slaagt zou dit twee van de grootste namen op het gebied van kantoorapparatuur samenbrengen.