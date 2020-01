Vlak beeld op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 835

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden maandag tijdens de middaghandel rond de slotstanden van een dag eerder. Beleggers op Wall Street bleven nerveus door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Maar in de loop van de handelsdag leek het sentiment wel iets te verbeteren.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent lager op 28.621 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3238 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent procent tot 9042 punten. Kort na opening van de beurs was nog sprake van minnen van 0,4 tot 0,6 procent.

Teheran heeft gezworen wraak te nemen voor de dood van generaal Qassem Soleimani bij een Amerikaanse luchtaanval vorige week. De Iraanse regering heeft daarbij een verdere gedeeltelijke terugtrekking uit de internationale nucleaire overeenkomst aangekondigd. Maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran gewaarschuwd geen wraak te nemen. Mocht dat toch gebeuren, dan volgen volgens Trump direct tegenaanvallen.

Boeing

Bij de bedrijven was er onder meer aandacht voor Boeing, die 0,3 procent inleverde. Er zouden nieuwe veiligheidsrisico's zijn gevonden bij de 737 MAX. Verder zou het bedrijf extra geld willen ophalen met obligaties om zo de schadeposten door de problemen met het toestel op te kunnen vangen. Het probleemvliegtuig mag sinds maart vorig jaar niet vliegen na twee dodelijke crashes.

Ook waren de ogen gericht op Goldman Sachs (plus 0,3 procent) en Morgan Stanley (min 0,5 procent). Afgelopen weekend waren er mediaberichten dat de banken worden onderzocht door de Bank of England. De Britse centrale bank zou zich daarbij richten op hun rapportagemethoden.

Uber

Uber won 1,6 procent. Het bedrijf verkoopt in de Amerikaanse stad Las Vegas nu ook bustickets via zijn populaire taxi-app. Ook is bekend geworden dat de Amerikaanse justitie geen maatregelen neemt na een eerder onderzoek naar mogelijke overtreding van regels in diverse Aziatische landen.

De euro was 1,1196 dollar waard tegen 1,1186 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De olieprijzen bleven in de lift zitten, uit vrees voor mogelijke terroristische aanslagen op Saudische olievelden en Iraanse aanvallen op tankers in de Perzische Golf. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 63,15 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 68,81 dollar per vat.