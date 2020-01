Onrust in Midden-Oosten drukt op beurzen

Gepubliceerd op | Views: 91

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn maandag met verliezen gesloten. Beleggers deden hun aandelen opnieuw van de hand door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten en zochten hun heil in veiligere havens als goud. Door de oplopende olieprijzen was Shell wel duidelijk in trek.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,6 procent in het rood op 607,24 punten. De MidKap raakte 1,2 procent kwijt op 910,93 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 0,7 procent in.

Iran heeft wraak gezworen tegen de Amerikanen voor de dood van de machtige generaal Qassem Soleimani en liet weten zich niet langer aan het atoomakkoord te houden. Het conflict zou zomaar kunnen escaleren. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gewaarschuwd dat wraakacties door Teheran direct zullen worden gevolgd met tegenaanvallen.

Olie- en gasconcern Shell profiteerde van de sterk gestegen olieprijzen en hoorde bij de stijgers in de AEX met een winst van 0,8 procent. De olieprijzen vervolgden hun opmars door de vrees voor mogelijke terroristische aanslagen op Saudische olievelden. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 63,21 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 69,02 dollar per vat.