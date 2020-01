Nieuwe directeur Jumbo werkte bij Albert Heijn

Gepubliceerd op | Views: 410

VEGHEL (AFN) - Voormalig Albert Heijn-bestuurder Cees van Vliet wordt operationeel directeur (coo) van rivaal Jumbo Supermarkten. De grootgrutter uit Veghel had eerder nog geen operationeel directeur en heeft de functie gecreëerd om beter te kunnen inspelen op veranderende wensen en behoeften van de consument.

Van Vliet begint direct aan zijn nieuwe baan. Hij was tot 1 juli 2019 directeur winkels en distributie bij Albert Heijn, waar hij afgelopen jaren in verschillende functies gewerkt heeft. Jumbo-topman Frits van Eerd omschrijft Van Vliet als een "retailman in hart en nieren". Met zijn jarenlange operationele ervaring in de retailsector is de 50-jarige Van Vliet volgens Jumbo de juiste persoon om de strategische koers van Jumbo door te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Hij krijgt tevens een plek in de raad van bestuur van de Jumbo Groep, die hierdoor voortaan uit vier personen bestaat.

De nieuwe aanstelling betreft een vernieuwing van de zogeheten topstructuur. Komende maanden zal Jumbo verdere aanpassingen doorvoeren in de organisatie van het hoofdkantoor in Veghel. Zo zullen er zogeheten Fit for Purpose-teams worden geïntroduceerd, waarbinnen medewerkers uit verschillende portefeuilles samenwerken aan een thema, onderwerp of vraagstuk. "Juist in een tijd waarin we erg hard groeien, moeten we zorgen voor een solide basis voor de toekomst. We willen een ondernemende, klantgerichte, slagvaardige organisatie blijven met zo min mogelijk complexiteit en bureaucratie", zegt Van Eerd in een toelichting.