Philips pakt met verzekeraar poetsgedrag aan

Zeker geen kinderen Olie? (-: voor het overige, wen er maar aan, consumermarketing en big data gaan nog voor veel verrassingen zorgen. Big brother is watching you! Denk aan het onderzoeken van overeenkomstig gedrag van gevaarlijke individuen. Zo zou je als een terrorist in wording kunnen worden gekwalificeerd als jouw gewoontes en voorkeuren in sterke mate overeenkomen met de betreffende doelgroep. Er kan dus veel afhangen van je koop voor een Philips of een Oral B borstel (-: