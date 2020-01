'AF-KLM meest kwetsbaar voor duurdere brandstof'

Men gaat in het voorbeeld uit van 10 dollar per ton (1000 liter) terwijl de olieprijs 1,27% stijgt voor een vat van 159 liter. De Euro stijgt en het Engelse pond daalt t.o.v. de dollar. Met een sterke Euro t.o.v de dollar is de olieprijsstijging in werkelijk gering. Maar ik blijf het wel vreemd vinden dat er nu zoveel over Air France / KLM wordt geplaatst door deze redactie.

Als je meer Engelse ponden op tafel moet leggen voor Amerikaanse dollars hoe kun je dan blijven volhouden dat het voor de Engelse luchtvaartmaatschappijen minder gevolgen heeft t.o.v niet Engels maatschappijen.