'Boeing wil meer geld lenen om schade 737 MAX'

Gepubliceerd op | Views: 247 | Onderwerpen: luchtvaart

CHICAGO (AFN) - Vliegtuigmaker Boeing wil zijn financiële positie stutten met een schulduitgifte. Dat meldden ingewijden aan zakenkrant The Wall Street Journal. Het op te halen kapitaal heeft de onderneming nodig om de kosten in verband met zijn geplaagde toestel 737 MAX het hoofd te bieden. Dat probleemvliegtuig mag sinds maart vorig jaar niet vliegen na twee dodelijke crashes.

Volgens analisten kan Boeing zo'n 5 miljard dollar ophalen met een uitgifte van obligaties. In juli haalde het concern al zo'n 5,5 miljard dollar via een schulduitgifte. Het kredietoordeel is sindsdien wel enigszins verslechterd. Daarnaast zou Boeing van plan zijn om de kosten voor onderzoek en ontwikkeling te verlagen.

Boeing moet vergoedingen betalen aan families van 346 slachtoffers die zijn omgekomen in de crashes van 737 MAX. Ook luchtvaartmaatschappijen eisen compensatie van de Amerikaanse vliegtuigproducent voor het aan de grond houden van het probleemtoestel. Ook loopt er onderzoek naar de technische problemen van het toestel. Verder heeft Boeing geld nodig om de aankoop van een meerderheidsbelang in de Braziliaanse vliegtuigmaker Embraer af te ronden.